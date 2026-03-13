González Veracruz anima a Acelera Pyme FREMM a liderar la disrupción digital en la Región de Murcia

Inauguración de la Oficina Acelera Pyme de la Fremm - FREMM

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha animado este viernes a la Oficina Acelera Pyme (OAP) de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) a encabezar la disrupción digital en la comunidad, según ha informado la patronal del sector.

Durante la inauguración de la OAP, González Veracruz ha destacado que el proyecto de la FREMM fue el mejor valorado de toda España entre las candidaturas presentadas y ha recordado que la inversión estatal en estas oficinas alcanza los 3,35 millones de euros en la Región, de los que más de un millón se han destinado a la federación del metal.

Por su parte, el presidente de la FREMM, Alfonso Hernández Zapata, ha agradecido la confianza de 'Red.es' y ha marcado como objetivo superar los 15.000 empresarios atendidos en etapas anteriores. Para ello, se celebrarán más de un centenar de actos con una participación directa estimada de 2.500 profesionales.

La estrategia incluye una fuerte expansión territorial: una cuarta parte de las acciones se realizarán en municipios pequeños y se abrirán cinco nuevas delegaciones en localidades de más de 20.000 habitantes, que se sumarán a la central de Murcia y a las de Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Yecla y Cieza.

AUDITORÍA GRATUITA Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

El secretario general de la FREMM, Andrés Sánchez, ha detallado que todas las pymes y autónomos podrán solicitar una auditoría o autodiagnóstico totalmente gratuitos, incluyendo un análisis de ciberseguridad. A partir de ahí, la OAP ofrecerá acompañamiento intensivo, con especial foco en emprendedores y proyectos liderados por talento femenino.

En el plano digital, se esperan 15.500 visitas a recursos online y la atención de 3.000 consultas. Además, como novedades tecnológicas, la oficina creará portales específicos de Emprendimiento Digital y de Ayudas y Subvenciones, además de un servicio de consultas con Inteligencia Artificial en tiempo real.

También se potenciarán ferias virtuales y showrooms o demostraciones online en los talleres de la FREMM sobre hidrógeno verde, automatización, telecomunicaciones y soldadura virtual, junto con tours virtuales y geolocalización de puntos de información. En total, se prevén 21.000 impactos en los próximos dos años.

La jornada ha concluido con un ciclo de conferencias técnicas que han abordado la tecnología dual y el uso de la IA generativa al servicio de la seguridad en el Ejército del Aire y del Espacio, entre otros asuntos.

Esta tercera convocatoria de las Oficinas Acelera Pyme cuenta con un presupuesto nacional de 29 millones de euros, financiados al 80% por la Unión Europea a través de los Fondos FEDER del periodo 2021-2027.