González Veracruz: "Decidimos de qué lado estará el próximo Gobierno, del lado de la gente o de los fondos buitre"

González Veracruz, con el secretario del PSRM, Francisco Lucas; el secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres; la cabeza de lista al Senado, Irene Jódar, y la candidata al Congreso Caridad Rives - PSRM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos y ciudadanas "decidirán de qué lado estará el próximo Gobierno: del lado de la gente o del lado de los fondos buitre".

González Veracruz ha hecho estas declaraciones en el acto del Día de la Rosa, celebrado en Cartagena, y ha asegurado que, desde el jueves pasado, casi 120.000 ciudadanos de la Región de Murcia se beneficiarán de la prórroga de dos años de los alquileres.

"Son 47.000 contratos, 47.000 familias, que saben que su hogar está protegido. Familias, madres, padres, parejas, que pueden planificar y que no vivirán con el susto en el cuerpo pensando en cuánto les subirán el alquiler. Estas son las políticas que pone en marcha el Partido socialista", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España facilita vivienda con Casa 47, la entidad estatal de vivienda. "109 familias de Cartagena, San Javier, Archena, Villanueva del Río Segura y Murcia ya pueden pedir una casa de alquiler asequible. Somos la comunidad con más viviendas de la convocatoria de Casa 47, con alquileres que no pasan del 30 por ciento de lo que entra en casa y contratos largos para hacer planes de vida sin angustia", ha añadido.

La candidata socialista ha afirmado que esto es lo que diferencia al Partido Socialista del tándem del PP y Vox: "Ellos están con los fondos buitre, nosotros gobernamos para la gente". Además, ha asegurado que la próxima legislatura será la de la vivienda: "la vivienda como un negocio, o la vivienda como un derecho", y que cada voto es importante.

"De los dos decretos con medidas urgentes para la vivienda, solo hemos podido aprobar uno. El otro decayó por un voto, un único voto. Por eso digo que cada voto cuenta, que nadie puede quedarse en casa. Porque voto a voto, podemos frenar a quienes quieren hacer dinero con las vidas de la gente", ha concluido.