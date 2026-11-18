María González Veracruz, en su visita al polígono industrial El Saladar de Lorquí - PSRM-PSOE

LORQUÍ (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista número uno al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha destacado, después de la aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que "nadie que trabaje a jornada completa debería estar en apuros para llegar a fin de mes".

González Veracruz ha visitado el polígono industrial El Saladar de Lorquí donde ha conocido las actuaciones impulsadas por el Gobierno de España para mejorar la protección frente a las inundaciones mediante un parque inundable que permite amortiguar las correntías de agua en esta zona industrial, han informado desde el partido.

La candidata socialista ha recordado que en 2018 el salario mínimo se situaba en 735,90 euros mensuales y que, con la nueva actualización, habrá aumentado cerca de un 75%, más de 550 euros al mes en 14 pagas.

En este sentido, ha destacado que en la Región de Murcia las estimaciones del Ministerio de Trabajo sitúan en torno a 100.000 las personas beneficiarias de las mejoras del SMI. "Nos dijeron que subir los salarios destruiría empleo y hoy España y la Región tienen cifras históricas de ocupación. Mejorar las condiciones de los trabajadores y generar empleo no son objetivos incompatibles", ha señalado.

González Veracruz ha resaltado la importancia de esta subida "en un contexto en el que el encarecimiento de los precios sigue presionando la economía de muchas familias" por lo que ha abogado porque se siga incrementando, así como los sueldos.

En este sentido, ha contrapuesto la política salarial del Gobierno de España con las posiciones de PP, Vox y Junts, que votaron a favor de devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Asimismo, ha cuestionado que el PP defienda que sea la patronal la que decida sobre la fijación del salario mínimo.

Por último, ha destacado las inversiones públicas, y ha puesto como ejemplo tanto las actuaciones de protección frente a las inundaciones en El Saladar como la finalización del Arco Noroeste.

"El Gobierno de España está trabajando para que nuestras empresas tengan mejores infraestructuras y más oportunidades. Ahora también tenemos que seguir avanzando para que el crecimiento llegue a las nóminas y a los hogares", ha concluido.