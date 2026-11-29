MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La cabeza de lista del PSRM al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha deseado, tras ejercer su derecho a voto, que "ojalá superemos ese 75 por ciento de participación que nos hemos puesto de objetivo durante la campaña".
"Es un día donde reivindicamos el derecho al voto, que hace 93 años las mujeres no podíamos ejercerlo. Por lo tanto, ojalá sea un día de máxima movilización donde toda la ciudadanía Murcia salga a votar con todas las ganas, con ilusión, con alegría, un voto que va a decidir los destinos de nuestro país a partir de mañana".
"Lo más importante es que cada uno sea consciente de por qué vota, pero que votemos con contundencia, con energía, y que haya una máxima participación. Ojalá superemos ese 75 por ciento que nos hemos puesto durante toda la campaña de objetivo", ha concluido.
Y a la candidata número uno por el PSOE.