González Veracruz (PSRM): "El PP y Vox están con los fondos buitre"

González Veracruz en Ceutí, acompañada de la alcaldesa, Sonia Almela, y el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, - PSRM

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, María González Veracruz, ha afirmado que el Gobierno de España "facilita vivienda con Casa 47, la entidad estatal de vivienda, y los ayuntamientos gobernados por el PSOE facilitan suelo para vivienda pública, mientras el Partido Popular y Vox están con los fondos buitre".

González Veracruz ha hecho estas declaraciones en Ceutí, acompañada de la alcaldesa, Sonia Almela, y el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, y ha asegurado que la próxima legislatura "será la de la vivienda y hay que elegir: o gobiernan los especuladores, o quienes protegen a la gente y sus derechos".

En este sentido, ha indicado que 109 familias de la Región de Murcia ya pueden pedir una casa de alquiler asequible. "Somos la comunidad con más viviendas de la convocatoria de Casa 47, con alquileres que no pasan del 30 por ciento de lo que entra en casa y contratos largos para hacer planes de vida sin angustia", ha señalado, al tiempo que ha explicado que el plazo está abierto hasta el próximo 26 de noviembre.

La candidata socialista ha detallado que este proyecto "no cae del cielo, sino que es una decisión política del Gobierno de España", y ha recordado que el PP y Vox han votado en contra: "contra la ley de vivienda, contra parar los desahucios, contra el tope del alquiler, y el PP ya ha dicho que cerrará la empresa pública".

Además, ha insistido en que los ayuntamientos socialistas de la Región de Murcia han puesto a disposición de la Comunidad Autónoma 86.000 metros cuadrados de suelo público para vivienda asequible. "Los ayuntamientos ponen el suelo y el Gobierno regional del PP no mueve un dedo. No es que no pueda, es que no quiere. La vivienda no es un negocio, es un derecho, y el próximo 29 de noviembre decidimos: la gente o los fondos buitre", ha concluido.