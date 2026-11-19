Gónzalez Veracruz (PSRM):"La cultura no necesita censores, necesita apoyo y libertad" - PSRM

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, María González Veracruz, ha situado la defensa de la libertad cultural entre los asuntos que, a su juicio, deben centrar el debate electoral del próximo 29 de noviembre. "En estas elecciones decidimos entre cultura o censura", ha afirmado.

González Veracruz ha reivindicado la cultura como una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico y ha recordado que los gobiernos socialistas impulsaron el Bono Cultural Joven para facilitar el acceso de las nuevas generaciones a libros, cine, música, teatro y otras manifestaciones culturales, según ha informado el PSRM.

La candidata socialista ha acusado a gobiernos del Partido Popular y Vox de censurar festivales y prohibir obras de teatro y películas. "No pueden decirnos qué tenemos que leer, qué podemos ver o qué expresiones artísticas merecen llegar a los ciudadanos", ha defendido.

Asimismo, ha destacado la riqueza cultural de la Región de Murcia, que ha definido como una tierra "viva, con muchísimo talento y cuna de grandes artistas y del indie español".

"Es demasiado reciente lo que vivimos como sociedad: pasar del blanco y negro de la dictadura a las libertades y los derechos que hoy tenemos", ha señalado González Veracruz, quien ha llamado a no dar pasos atrás en materia de libertad de expresión y creación artística.

Por último, ha defendido que apostar por la cultura supone hacerlo por "una sociedad con pensamiento crítico, con libertad y sin miedo a la diversidad de ideas y expresiones". "La cultura no necesita censores, necesita apoyo y libertad", ha concluido.