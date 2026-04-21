El Grado de Gastronomía de la UCAM sirve el cóctel de bienvenida en Asamblea Nacional Euro-Toques

Un grupo de estudiantes del Grado de Gastronomía de la UCAM durante la elaboración del cóctel de bienvenida de la Asamblea Nacional Euro-Toques - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Los estudiantes del Grado en Gastronomía de la Universidad Católica San Antonio han elaborado el cóctel de bienvenida servido a los asistentes a la la XIV Asamblea Nacional Euro-Toques, celebrada en el Auditorio El Batel, en Cartagena.

La propuesta, diseñada como inicio del menú, ha sido concebida para preparar el paladar con una combinación de sabores frescos y equilibrados, según han informado desde la institución. Una elaboración estaba pensada no solo como aperitivo, sino como una primera toma de contacto con el conjunto de la experiencia gastronómica en la que se integran ingredientes como frutas, toques cítricos, especias y ligeros matices picantes.

El protagonismo ha recaído en el melón de Torre Pacheco, producto con Indicación Geográfica Protegida, elegido por su vínculo con el territorio y su capacidad para representar la identidad agrícola de la zona. A partir de este ingrediente, los alumnos han desarrollado una creación que combina tradición e innovación, incorporando diferentes matices y texturas para ofrecer una propuesta completa y reconocible.

La cita, que conmemora el 40 aniversario de Euro-Toques, ha reunido a cerca de 270 profesionales del sector y ha servido para analizar los principales retos de la gastronomía, con especial atención al valor del producto local y la evolución del sector hostelero.