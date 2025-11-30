Un grupo de 108 jóvenes de entre 14 y 18 años participan en el encuentro inicial formativo de corresponsales juveniles

La Consejera De Turismo, Cultura, Juventud Y Deportes, Carmen Conesa, Visitó El Encuentro Formativo De Corresponsales Juveniles En San Pedro Del Pinatar. - CARM

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo formado por 108 jóvenes de entre 14 y 18 años, llegados desde toda la Región, acompañados por diez técnicos juveniles, participan en el encuentro inicial formativo de corresponsales juveniles en el albergue 'Las Salinas' de San Pedro del Pinatar, donde han recibido hoy la visita de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, acompañada por la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz.

Carmen Conesa destacó la importancia de la labor que asumen como voluntarios estos jóvenes, facilitando la difusión de información relevante sobre formación, cultura, deporte, ocio y participación juvenil y transmitiendo a otros jóvenes "algunas claves para el pleno desarrollo y la transición hacia la edad adulta en condiciones de disfrutar ese tránsito y de vivirlo intensa y fructíferamente".

A la vez, van a ser vehículo e instrumento para la recogida de demandas de información y para el desarrollo de competencias personales y sociales, gracias a una formación complementaria en comunicación, liderazgo, habilidades sociales y uso responsable de redes sociales.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de la Dirección General de Juventud, pone en marcha de este modo el programa 'Corresponsales Juveniles' para el curso académico 2025-2026, una iniciativa que busca fomentar la participación activa de los jóvenes mediante la creación de puntos de información en centros educativos y ayuntamientos de municipios con menos de 100.000 habitantes.

Como novedades destacadas en esta edición se pueden señalar la creación de grupos de trabajo presenciales y telemáticos para compartir experiencias y mejorar el programa, la participación activa en la difusión de recursos y servicios para la juventud y la posibilidad de contar con hasta dos corresponsales por centro o ayuntamiento, ampliable a tres en casos excepcionales.

En estos dos días de intensa actividad en San Pedro del Pinatar, los participantes reciben formación sobre metodología y habilidades del corresponsal juvenil, el uso de redes sociales y estrategias de difusión, dinámicas de animación y tiempo libre en grupo, e intercambio de buenas prácticas.

Conesa subrayó que el encuentro "es una oportunidad para conocer a otros jóvenes dispuestos a convertirse en agentes activos de información y participación, y de ser semilla capaz de multiplicarse para contribuir a lograr una sociedad más conectada y más comprometida".