Un grupo de 52 estudiantes de Turismo de la UCAM visita Fitur

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 52 estudiantes de 25 nacionalidades de grado y postgrado de Turismo de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha visitado la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra esta semana en Madrid, acompañados por su vicedecana, Ginesa Martínez del Vas.

Durante la visita, los alumnos han recibido el saludo de la presidenta de la Universidad, María Dolores García, quien ha asistido a la presentación de la 'Carrera de la Primavera de la Comunidad de Madrid 2026', patrocinada por la UCAM, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

La presidenta de la Universidad ha valorado la necesidad de continuar apostando por la formación en turismo afirmando que "salir al mundo te abre la mente y te da a conocer lo que es la humanidad y los valores de las sociedades".

La UCAM cuenta con una oferta de estudios de turismo, marketing y empresa, que integran competencias digitales, gestión de destinos y orientación al mercado laboral, con especial atención al ecosistema turístico de la Región de Murcia y a las oportunidades que ofrece su nuevo campus UCAM-COE de Madrid.