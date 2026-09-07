Grupo Fuertes adquiere Jamones Albarracín y entra en el sector de la maquila de jamones

Sede de Jamones Albarracín en Teruel - GRUPO FUERTES

MURCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Fuertes ha adquirido Jamones Albarracín, empresa líder en España en la actividad de secaderos de jamón con sede en Teruel, en el marco de una operación en la que el grupo murciano entra en el servicio de la maquila de jamones y avanza en la estrategia de reforzar su núcleo de negocio.

Jamones Albarracín, perteneciente a la familia Dobón, cuenta con 25 años de trayectoria y tres centros productivos, y dispone de una capacidad de curación de hasta cuatro millones de piezas, según ha informado el Grupo Fuertes.

Además, cuenta con una amplia experiencia en los procesos de salazón, secado y curación de jamones, lo que lo convierte en un operador reconocido dentro del sector.

Durante este tiempo, Jamones Albarracín ha mantenido una "firme apuesta" por la calidad, la innovación y el servicio al cliente, respaldada por "los más exigentes" estándares de calidad y seguridad alimentaria, y por las certificaciones internacionales IFS y BRC.

Jamones Albarracín seguirá con su actividad como hasta la fecha dando servicio de maquila de jamón a sus clientes actuales y futuros. Tras la adquisición, Grupo Fuertes prevé impulsar nuevas inversiones destinadas a la ampliación y modernización de las instalaciones, así como al aumento de la capacidad productiva de los secaderos.

Además, la compañía seguirá apoyándose en la experiencia y profesionalidad del actual equipo humano.

Esta incorporación permitirá a ElPozo Alimentación, empresa integrada en Grupo Fuertes, desarrollar el 'Proyecto Jamón' como uno de sus ejes estratégicos.

Esta operación refuerza la posición de Grupo Fuertes en la industria cárnica española y se enmarca en su estrategia de crecimiento sostenible, diversificación y creación de valor que caracteriza a la compañía.

Para Jamones Albarracín, esta adquisición supone el reconocimiento a un proyecto empresarial desarrollado durante 25 años por la familia Dobón, junto a su equipo humano, y basado en la calidad, la especialización, el compromiso con sus clientes y su arraigo en Teruel.