El Grupo Municipal de Ciudadanos critica que PP y Vox "se burlan" de la Administración local

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia ha denunciado que "al Partido Popular y a Vox no les interesa la administración ni sus órganos de participación". Además, consideran que "se burlan" de ellos, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

De esta forma han denunciado, desde las filas 'naranjas' "al no asistir y abandonar las pasadas sesiones en las pedanías de San Pío x y Guadalupe".

Además desde el Grupo Municipal de Ciudadanos consideran que con esta forma de actuar "desprecian los procedimientos democráticos y actos administrativos del órgano más cercano a los murcianos".

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha lamentado que "no es de recibo que quien pretende defender los intereses de los murcianos en los distintos órganos participativos le de la espalda a los vecinos; por un lado no asisten a la Junta Municipal de San Pío X como ocurrió con los vocales del PP y por otro, el abandono del ahora vocal de Vox en la sesión de Guadalupe, algo curioso ya que esto no ocurrió en el barrio del Progreso al que sí asistieron".

Desde la formación consideran que "esto es una muestra clara de la forma de actuar de los populares durante estos años y que ya no se esconden".

Gómez ha acusado a los populares de que "la falta de asistencia a esta sesión, no es más, que un ejemplo de la metodología que siguen el equipo de Ballesta, no les ha interesado ni les interesan los vecinos, nada más que les interesan los sillones y la bastón de mando como pasó en Beniaján".

Por otro lado, Ciudadanos en Murcia ha destacado además, que "es una falta de respeto lo que sucedió por su parte en Guadalupe con el abandono del ya ex-pedáneo, José Joaquín Arias, incluso antes de ser destituido y entrar a formar parte como vocal faltando al respeto a todos los vecinos".