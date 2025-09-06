El Grupo Sarau Alcudienc de Mallorca participará en el 33º Festival Nacional de Folclore de Santomera

El evento fue presentado esta semana en la sede de la agrupación por el concejal de Cultura, Ricardo Giner, y la concejal de Patrimonio, María José Gil, acompañados por integrantes del grupo joven de Coros y Danzas - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Coros y Danzas Asociación Regional Francisco Salzillo de Santomera celebrará el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Municipal Ginés Abellán la 33ª edición del Festival Nacional de Folclore.

El evento fue presentado esta semana en la sede de la agrupación por el concejal de Cultura, Ricardo Giner, y la concejal de Patrimonio, María José Gil, acompañados por integrantes del grupo joven de Coros y Danzas. Giner destacó que estos "continúan con la labor que iniciaron padres, familiares y amigos, manteniendo viva la tradición y el espíritu que siempre les ha unido".

Este año, el festival contará con la participación del Grupo Sarau Alcudienc de L'Alcúdia (Mallorca), con el que la agrupación santomerana ya compartió escenario el pasado año en tierras baleares. Durante su estancia en Santomera, los invitados disfrutarán de una visita guiada por el municipio y serán recibidos en la Casa Consistorial.

El concejal de Cultura ha declarado que "se trata de un encuentro ya consolidado como referente de la cultura popular en la Región" y ha subrayado que "será una edición muy especial, ya que participarán antiguos componentes de la asociación". Además, recordó que la celebración coincide con la concesión de la Medalla de Oro del Municipio al Grupo de Coros y Danzas, máxima distinción que reconoce el trabajo para rescatar, conservar y difundir el folclore local.

"Queremos rendir homenaje a todas las personas que han formado parte de la asociación a lo largo del tiempo, celebrando juntos este reconocimiento y haciendo que estén presentes en un momento tan significativo", añadió Giner, quien definió el festival como "una auténtica fiesta del folclore y la cultura popular".

El festival cuenta con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), el Ayuntamiento de Santomera y Caja Rural Central.

Fundado en 1981 por un grupo de amigos decididos a preservar las costumbres de Santomera y su entorno, el Grupo de Coros y Danzas Asociación Regional Francisco Salzillo se ha consolidado como un emblema de la tradición murciana, llevando su música y sus bailes a escenarios nacionales e internacionales.