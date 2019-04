Un grupo de vecinos de Beniaján denuncia una nueva oleada de robos en viviendas y garajes

Publicado 13/04/2019 13:14:57 CET

MURCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos y vecinas de la pedanía murciana de Beniaján ha denunciado públicamente una nueva oleada de robos en sus viviendas y garajes cometidos hace apenas unas semanas, una situación que según afirman "se ha vuelto repetir".

Los firmantes, un grupo de vecinos asentados en la pedanía desde hace años, "este año hemos sufrido una oleada de robos muy similar a los ocurridos desde hace meses en la zona sur del municipio, concretamente en la costera sur".

En Beniaján, hace tan solo unas semanas se han repetido de nuevo los robos "y hemos sido víctimas. La sensación de rabia y de miedo se traduce en ansiedad e inseguridad", subrayan.

Y es que, según explican, en la zona en la que viven existe además una vivienda en la que habitan de forma ilegal personas, los denominados 'okupas'. "Los vecinos vemos como cada día hay peleas en el interior y exterior de ese inmueble, así como también tenemos la sospecha de que las personas que acceden al edificio se dedican al tráfico de drogas. Es un edificio que no está terminado, es decir, que no se realizó la obra completa y al parecer no se hace nadie cargo del mismo", apuntan.

Por otro lado, se quejan de que, en la plaza Cronista Carlos Valcárcel y en el jardín de Monte Azahar, dos lugares céntricos de la pedanía, "vemos como adolescentes a diario consumen drogas en horas diurnas y de forma visible, sin que advirtamos que las fuerzas de seguridad o en este caso quienes tengan competencia actúen".

"Nuestra preocupación parte sobre todo porque, a muy pocos metros, hay además un centro de educación secundaria, y en horario lectivo y durante el recreo los adolescentes acceden a las zonas donde se producen estos hechos, tanto a la plaza como al jardín", explican en su comunicado.

Se da la circunstancia de que, a escasos metros del centro educativo, hay un local de apuestas en el que "también vemos entrar y salir a otras personas, que consumen drogas incluso en la vía pública, manteniéndose en la acera frente al citado local", afirman los vecinos.

Por ello, han decidido realizar un comunicado para poner en conocimiento a la Delegación del Gobierno y al concejal responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia esta situación, "que no es algo puntual, sino es algo que se produce desde hace mucho tiempo en Beniaján".

"Solicitamos que tomen las medidas necesarias para que no tengamos que salir a la calle con nuestras familias con miedo y con una gran inseguridad", concluyen.