Grupos de Corea del Sur, Grecia o Argentina participarán en el Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo

La LVIII edición del Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupos procedentes de Corea del Sur, Grecia, Argentina, Canarias, Andalucía y la Región de Murcia participarán del 14 al 17 de julio en la LVIII edición del Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo que se celebrará en la plaza Belluga.

"El Festival Internacional de Folklore en el Mediterráneo representa una de las grandes expresiones de nuestra identidad cultural y constituye un espacio privilegiado para el diálogo entre distintas culturas a través de sus tradiciones", ha señalado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, según han informado desde el Consistorio.

El edil ha destacado, además, que "preservar el folclore es preservar la memoria de los pueblos" y que este festival "demuestra cada año que nuestras tradiciones siguen vivas y que pueden convivir desde el respeto, el conocimiento mutuo y el enriquecimiento compartido".

La programación arrancará el 14 de julio con la inauguración de la exposición 'Costumbrismo y folclore en los fondos municipales', que podrá visitarse en la Sala Glorieta Uno hasta el 27 de julio. La muestra reúne una selección de piezas conservadas en el Museo de la Ciudad, el Museo Ramón Gaya y el Archivo Municipal para ofrecer un recorrido por la historia del festival y por la riqueza del patrimonio etnográfico murciano.

Así, la exposición propone un diálogo entre el arte y las costumbres, al tiempo que muestra cómo el festival ha contribuido durante casi seis décadas a preservar y difundir la identidad cultural del Mediterráneo. Esculturas, pinturas, indumentaria tradicional, piezas de artesanía, carteles históricos, programas de mano y documentos componen esta exposición que pone en valor el patrimonio municipal como herramienta para comprender la evolución de las tradiciones y su transmisión entre generaciones.

Esa misma noche, la plaza Belluga acogerá la sesión inaugural del festival con el tradicional desfile de los grupos participantes, el izado de banderas, el encendido de la Antorcha de la Amistad y la actuación del grupo murciano Malvariche, que conmemora su 40 aniversario con el lanzamiento de su nuevo álbum 'Te canto las 40'.

Así, en esta edición participan la Asociación cultural Tajaraste, de Tenerife; Association Folk Karagouna. Karditsa, de Tesalia (Grecia); Yongin Folk Arts Group - Korea Traditional Music Troupe, de Seúl (Corea del Sur); Abriendo surcos, de Río Cuarto en Córdoba (Argentina); Asociación de danzas folclóricas ciudad de Cádiz; Coros y danzas Virgen de las Huertas, de Lorca; Coros y danzas de Jumilla Asociación Francisco Salzillo; así como los grupos folklóricos de coros y danzas Virgen de la Vega, Coros y danzas de la Peña El Esprefollo de Zarandona, asociación etnográfica La Hijuela, y Coros y danzas Virgen de los Peligros.

Además de los espectáculos, el festival volverá a incorporar un Seminario sobre Folklore y Etnografía en el Museo de la Ciudad, donde especialistas abordarán cuestiones relacionadas con la música tradicional, la antropología, el patrimonio cultural y la historia del folclore murciano. En concreto, el miércoles el seminario acogerá las conferencias 'La Guitarra Mayor: desde su origen hasta su función', a cargo de la violinista e investigadora Ana García Morenilla, y '¿Gigantes y cabezudos murcianos? ¿Dónde, cómo cuándo?', de Ginés Marín Iniesta, historiador y escritos.

Ya el jueves, el seminario, que alcanza este año su 22ª edición, ha programado 'Comportamientos etnomusicales en las sociedades mediterráneas el sureste español', por el antropólogo social y músico Manuel Luna Samperio, y 'Educación basada en la evidencia para la enseñanza del patrimonio', a cargo de Ana Isabe Ponce Gea, profesora de la Universidad de Alicante.

El cartel de esta edición es obra del artista plástico y visual José Carlos Nievas. El artista ha explicado que la imagen pretende reflejar esa "cultura común" del Mediterráneo, utilizando una técnica mixta de trabajo digital, que ha permitido generar el cartel incorporando inteligencia artificial y fotomontaje directo de imágenes reales para reflejar la luz mediterránea y los vínculos vínculos de una pareja, representada en el cartel, con el Mediterráneo y la tierra.