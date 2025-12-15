Guardia Civil y bomberos rescatan a un hombre arrastrado por el agua en la rambla Guadalentín, en Alhama

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han rescatado a una persona que había sido arrastrada por una riada en la rambla Guadalentín a su paso por la carretera de que une la localidad de Alhama de Murcia con el polígono industrial, según informaron fuentes de la Benemérita.

Tras recibir el aviso a las 7.00 horas, la Guardia Civil localizó a este hombre agarrado a un árbol, según han indicado.

El rescate se ha coordinado con los bomberos del CEIS y la persona auxiliada ha sido asistida por servicios sanitarios con principios de hipotermia.

