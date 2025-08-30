Guardia Civil y Capitanía Marítima desalojan 31 barcos en las inmediaciones de la Isla del Ciervo

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil y Capitanía Marítima han desalojados durante la jornada de este sábado un total de 31 embarcaciones en las inmediaciones de la Isla del Ciervo, una Zona de Conservación Prioritaria en la que se iba a celebrar una fiesta.

De este modo, el dispositivo control, que a estas horas aún continúa, no ha registrado incidentes, pero sí que han desalojado 23 barcos por la mañana y otros ocho durante esta tarde, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.

En estos momentos, según informan las mismas fuentes, no hay ninguna embarcación en la zona. Aún así, una patrullera de la Guardia Civil continuará fondeada en la Isla del Ciervo durante lo que resta de jornada.