La Guardia Civil desarticula un grupo criminal relacionado con más de 40 robos en Cartagena (Murcia)

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal al que se le atribuye más de 40 robos cometidos desde el pasado mes de abril en las diputaciones cartageneras de La Aljorra y El Albujón, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Funkep', ha culminado con la detención de los seis miembros de la red, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, como presuntos autores de 19 delitos de robo con fuerza en viviendas, dos en comercios y 21 en vehículos.

La operación, para la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, aún continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

A raíz de una serie de robos que habían generado cierta alarma social entre los vecinos, investigadores del Instituto Armado comenzaron a recabar indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron determinar que detrás de los hechos se encontraba un grupo criminal posiblemente asentado en la zona.

En varias casas abandonadas y en ruinas, la Guardia Civil localizó una serie 'guarderías' en la que se hallaron varios objetos sustraídos de escaso valor. Los investigadores sospechan que el resto de elementos robados, como electrodomésticos, teléfonos, joyas y otros más valiosos, fueron vendidos en el mercado negro.

De los indicios obtenidos se averiguó que los sospechosos conocían los caminos, vías de escape y horarios de los vecinos. Sin embargo, en alguno de los domicilios a los que entraron a robar se tropezaron con los moradores dentro, lo que había generado aún más preocupación.

Las pesquisas practicadas centraron la investigación en un grupo de jóvenes dirigidos por un supuesto cabecilla, todos vecinos de La Aljorra y El Albujón, que carecían de vehículo y que se desplazaban a pie para cometer los robos.

La investigación ha permitido vincularlos con 19 robos en viviendas --cuatro de ellos cometidos con moradores en el interior--, dos robos en comercios y 21 robos en vehículos. Los seis detenidos, los efectos recuperados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.