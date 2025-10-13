La Guardia Civil desmantela en Totana (Murcia) dos invernaderos con más de 700 plantas de marihuana

Una agente de la Guardia Civil en uno de los invernaderos - GUARDIA CIVIL

TOTANA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado en una finca agrícola de Totana (Murcia) dos invernaderos con más de 700 plantas de marihuana y ha detenido a dos vecinos como presuntos autores de delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La operación 'Luck' arrancó el pasado septiembre, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron una investigación para verificar una serie de indicios sobre cultivo ilícito de marihuana en el municipio.

Las primeras pesquisas permitieron constatar una gran defraudación a la red eléctrica. Los guardias civiles realizaron una serie de dispositivos de vigilancia que les permitió verificar la conexión ilícita y ubicar la parcela que se abastecía de forma fraudulenta.

Se trataba de una finca agrícola ubicada en el paraje totanero de Las Suertes que albergaba diversos invernaderos tipo 'indoor' destinados al cultivo ilícito de cannabis y a su posterior secado, tratamiento, manipulación y distribución de marihuana a otras tramas criminales de tráfico de drogas.

El dispositivo de vigilancia desarrollado por los guardias civiles permitió establecer la principal línea de investigación sobre una parcela en la que entraban y salían vehículos a horas intempestivas.

Poco después, el Instituto Armado averiguó que en esta parcela se habían instalado varios habitáculos artesanales que albergaban invernaderos de marihuana con sofisticados dispositivos para el cultivo de cannabis.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios y tras identificar a las personas que dirigían presuntamente las plantaciones, la Guardia Civil ha llevado a cabo el registro de la nave, en la que se han desmantelado dos invernaderos y detenido a dos sospechosos.

Además, se han incautado de todos los elementos que componían los invernaderos y los objetos relacionados con la actividad ilícita. Fruto de la investigación se ha podido determinar que la infraestructura podría llegar a cultivar varios millares de plantas de marihuana anualmente.