La Guardia Civil detiene a cuatro patrones de 'pateras taxi' tras dos intervenciones en Cartagena y Águilas

1114848.1.260.149.20260907131305 Imágenes de la operación - GUARDIA CIVIL

MURCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro patrones de 'pateras taxi' dedicados al traslado de personas desde el continente africano hasta la costa de la Región de Murcia, en el marco de dos operaciones desarrolladas en Calblanque (Cartagena) y Cabo Cope (Águilas) que han permitido la incautación de dos embarcaciones de alta velocidad.

La primera actuación tuvo lugar el pasado 31 de agosto, cuando los agentes localizaron en una playa de Calblanque a 63 migrantes desembarcados, quienes declararon que habían pagado miles de euros por la travesía y denunciaron agresiones por parte de los patrones.

Al parecer, fueron golpeados para que mantuviesen la cabeza agachada, llegando incluso a ser amenazados y agredidos con un machete y un espray de pimienta cuando se aproximaron a la costa para que saltasen rápidamente, aunque no supiesen nadar, según ha informado el Instituto Armado.

Tras una persecución mar adentro, la patrullera del Servicio Marítimo interceptó la embarcación, de 15 metros de eslora y cuatro motores, a 12 millas de Monte Cenizas y detuvo a sus dos ocupantes.

La segunda intervención se produjo el 2 de septiembre en aguas de Cabo Cope (Águilas), tras detectar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Benemérita una lancha sospechosa dedicada al transporte ilegal de personas.

Durante el intento de interceptación, los sospechosos realizaron maniobras evasivas e intentaron embestir a la patrullera. Ante la inminencia de la colisión, uno de los agentes efectuó dos disparos disuasorios con su arma reglamentaria sin causar heridos.

Pese a ello, la embarcación furtiva alcanzó en un lateral a la nave policial, lo que causó lesiones leves a tres guardias civiles, e inició la huida mientras arrojaba bidones de combustible al mar.

Los agentes reanudaron la persecución hasta que abordaron la embarcación, detuvieron a sus dos patrones e incautaron 28 garrafas de gasolina.

Las investigaciones del Instituto Armado vinculan ambas embarcaciones, dotadas con varios motores de hasta 350 caballos.

A los cuatro detenidos se les imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños, piratería y transporte ilícito de combustibles.