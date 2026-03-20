La Guardia Civil detiene a dos hombres por el hurto de bicicletas y patinetes eléctricos en Águilas (Murcia)

Bicicletas y patinetes eléctricos recuperados - GUARDIA CIVIL

ÁGUILAS (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha arrestado a dos hombres de 35 y 38 años como presuntos autores de siete delitos de hurto de vehículos de movilidad personal en el municipio de Águilas (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La intervención, denominada operación 'Pegazo', se ha desarrollado en el marco del 'Plan Turismo Seguro', tras detectarse la sustracción de bicicletas y patinetes eléctricos de gran valor económico en zonas aisladas de la localidad.

La investigación determinó que los implicados, vecinos de Águilas, aprovechaban las horas nocturnas para aproximarse a autocaravanas donde pernoctaban ciudadanos extranjeros en periodos vacacionales.

Los autores se apoderaban de los vehículos mientras sus propietarios descansaban, lo que motivó el establecimiento de dispositivos de vigilancia y labores de investigación por parte de los agentes.

La operación ha permitido la recuperación de cuatro bicicletas eléctricas, un patinete y una rueda eléctrica, efectos que ya han sido reintegrados a sus dueños.

FORMALIZACIÓN DE DENUNCIAS

El Instituto Armado ha recordado la posibilidad de presentar las denuncias telemáticamente para varios procedimientos penales, que incluyen estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico; daños; hurtos y sustracción de vehículos y en el interior de estos.

También para dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

En concreto, los ciudadanos pueden denunciar a través de la Sede Electrónica 'https://guardiacivil.sede.gob.es/' o en la página web 'www.guardiacivil.es'.

No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio pueden solicitarlo por teléfono o presencialmente en su puesto de la Guardia Civil de referencia, así como desde la aplicación Cita Previa AGE, disponible para sistema Android e iOS.