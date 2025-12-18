La Guardia Civil detiene a un preso por estafar 30.000 euros a la madre de otro interno

1037321.1.260.149.20251218142753 Dos agentes de la Guardia Civil custodian al detenido - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, una investigación que se ha saldado con la detención de un preso por estafar presuntamente unos 30.000 euros a la madre de otro, vecina de Calasparra (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación se inició cuando la mujer denunció ante el Instituto Armado que había pagado ese dinero a una persona, interna en un centro penitenciario de Murcia, que le había prometido realizar una serie de gestiones para adelantar la salida de su hijo, recluso en la misma prisión.

Las pesquisas practicadas resultaron positivas al averiguar que se trataba de un interno que había contactado con la víctima cuando esta acudía a prisión a visitar a su hijo. Al parecer, después de ganarse su confianza, se ofreció a ayudarla alegando que conocía la forma en que se podían solicitar ciertos beneficios que facilitarían la pronta salida de su hijo de prisión.

En varios pagos, la mujer fue entregando a su estafador el dinero que este le pedía hasta alcanzar la cifra de 30.000 euros, pero los supuestos trámites o ventajas para aligerar la salida de su hijo nunca se materializaron.

La investigación ha finalizado con la detención del individuo como presunto autor de delito de estafa.

RECUPERADO UN TELÉFONO MÓVIL EN CALASPARRA

También en Calasparra, la Guardia Civil ha detenido a una mujer, a la que le ha sido intervenido un teléfono móvil robado el pasado verano en la piscina municipal. A la arrestada se le atribuye la presunta autoría de un delito de receptación al no poder confirmar la lícita procedencia del teléfono recuperado.