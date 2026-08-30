Guardia Civil intercepta una embarcación con 7 migrantes en el entorno de Cabo Cope, en Águilas

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detectado esta tarde una embarcación dedicada al tráfico irregular de personas en el entorno de Cabo Cope, en el municipio de Águilas, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Se ha monitorizado su trayectoria y se ha desplegado un dispositivo para localizar a sus ocupantes. Ya han sido interceptadas siete personas, prácticamente la totalidad de las que viajaban en la embarcación, aunque se mantiene el dispositivo de búsqueda.

Una vez finalizadas las actuaciones previas, serán puestas a disposición de la Policía Nacional y se iniciarán los correspondientes procedimientos de expulsión.