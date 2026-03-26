Guardia Civil interviene en un almacén más de 200.000 latas de bebidas e investiga si son falsificadas

Imagen del almcén donde la Guardia Civil ha intervenido más de 200.000 latas de bebidas con deficiencias en el etiquetado - GUARDIA CIVIL

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud de la Comunidad, ha inspeccionado un almacén de distribución de bebidas en el que se han hallado más de 200.000 latas de bebidas carbonatas sin alcohol con irregularidades en su etiquetado. Se investiga si se trata de bebidas falsificadas o de mala calidad.

Los especialistas del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Benemérita y los inspectores de la Consejería de Salud han inmovilizado 202.608 envases de bebidas carbonatadas sin alcohol y han denunciado al responsable del almacén distribuidor por infracción regulada en la Ley 4/1996, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.

Las actuaciones se iniciaron a principios de mes, cuando guardias civiles del Servicio de Fiscal y Fronteras de Jaén alertaron a sus homólogos en la Región de Murcia de la intervención de 48.401 bebidas carbonatadas sin alcohol sin etiquetado en español, en un almacén de su provincia.

El vínculo con la Región se detectó cuando la Guardia Civil analizó la trazabilidad de los envases y averiguó que las bebidas habían sido suministradas por un almacén mayorista murciano.

Los guardias civiles continuaron con las pesquisas y localizaron el almacén mayorista en el municipio de Los Alcázares, según informa la Guardia Civil en un comunicado.

La Guardia Civil se coordinó entonces con la Consejería de Salud para realizar una inspección en la mercantil con el objetivo de proteger la salud pública y la seguridad alimentaria, ya que este tipo de bebidas podrían ser falsificadas o de mala calidad.

Los especialistas de la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Benemérita y los inspectores de la Consejería de Salud se coordinaron para realizar un dispositivo de inspección conjunto en la sede de la distribuidora de bebidas en Los Alcázares, en la que hallaron un total de 202.608 latas de bebidas sin alcohol carbonatadas de diferentes marcas populares.

Los integrantes del dispositivo de inspección comprobaron que todos estos envases carecían del pertinente etiquetado en español y marcado 'CE' comunitario, por lo que fueron precintadas todas las bebidas con este tipo de carencias y se levantó la correspondiente acta por infracción a la Ley 4/1996, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.