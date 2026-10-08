Sucesos.- La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Mula por abandonar a dos perros en el jardín de una vivienda - GUARDIA CIVIL

CAMPOS DEL RÍO (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha rescatado a dos perros, de la raza pastor belga malinois, del jardín de una vivienda donde se encontraban abandonados y presentaban un cuadro severo de extrema delgadez y caquexia. Los agentes han identificado, localizado e investigado a sus dos propietarios, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los animales, por abandono animal.

La operación 'Luna' comenzó a mediados del pasado mes de septiembre, cuando la Policía Local de Campos del Río alertó a la Guardia Civil de la presencia de dos canes en un inmueble de una urbanización de la localidad, que se encontraban en pésimas condiciones, según algunos vecinos de la zona, han informado desde la Benemérita.

Los vecinos de la urbanización informaron a los guardias civiles de que los propietarios de la vivienda llevaban un mes y medio sin visitarla, por lo que, durante este tiempo, los dos perros habían tenido que ser alimentados por ellos.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil abrieron la correspondiente investigación para verificar los hechos y, en su caso, esclarecerlos.

La Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Benemérita se coordinó con la Policía Local de Campos del Río para realizar una inspección en la vivienda donde se encontraban los canes, ante la posibilidad de encontrarse ante un delito contra los animales, por abandono animal.

Los guardias civiles comprobaron que los dos perros estaban en la parte exterior del inmueble, en la zona ajardinada de una vivienda unifamiliar.

La patrulla del SEPRONA constató que ambos presentaban un cuadro severo de extrema delgadez y caquexia. Ante el estado de vulnerabilidad que se encontraban y con la finalidad de garantizar su integridad física, los animales fueron rescatados, aprehendidos y trasladados de urgencia a las dependencias del Ayuntamiento de Campos del Río, donde quedaron en custodia temporal para su reconocimiento por parte de la veterinaria oficial.

Los guardias civiles identificaron a los dos propietarios de ambos canes en Mula. Estos han sido investigados y se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los animales, por abandono animal. Además, se les ha denunciado por diferentes infracciones recogidas en la normativa que regula los animales de compañía.

CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO Y ABANDONO #YOSIPUEDOCONTARLO

Con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil, inició en julio de 2017, la campaña #YoSiPuedoContarlo.

La Guardia Civil ha detectado un aumento en la concienciación ciudadana, no solo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales. Según han indicado, uno de los temas que más interacción generan en sus seguidores de Twitter y Facebook es la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.

El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal.

Asimismo, si se detecta algún caso de maltrato o abandono de animal se debe denunciar en el teléfono 062 en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en sus perfiles de redes sociales.