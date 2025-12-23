La Guardia Civil investiga en Murcia a un colombicultor tras hallar una decena de palomos deportivos muertos

Cadáveres de los palomos deportivos - GUARDIA CIVIL

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias por abandono animal a un aficionado a la colombicultura tras hallar en una finca de Murcia una decena de palomos deportivos muertos de su propiedad, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones, enmarcadas en los planes de vigilancia sobre abandono de animales domésticos y bienestar animal, se iniciaron hace unas semanas, cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectaron una situación anómala relacionada con aves.

Los guardias civiles patrullaban por las inmediaciones del río Segura, a la altura de la pedanía de Rincón de Seca, cuando comprobaron que en una parcela de terreno rústico habían instalado una caja cerrada de un camión frigorífico utilizada como almacén, con la puerta semiabierta.

En la finca hallaron una paloma deportiva posada sobre el techo de la caja del camión frigorífico, que se encontraba enferma.

Los integrantes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza realizaron una inspección ocular desde el exterior de la caja y comprobaron la existencia de unas jaulas en las que hallaron una decena de palomos deportivos muertos y en avanzado estado de descomposición.

Los especialistas del Seprona procedieron a la retirada de los cadáveres tras dar aviso al Servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia, a la vez que relacionaron las anillas federativas que portaban las aves y recopilaron los datos correspondientes a su propietario.

Una vez identificado, los guardias civiles establecieron un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso, que ha culminado con su localización e investigación, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra los animales, por abandono animal.

El delito contra los animales conlleva penas de prisión entre 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, e inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales.

El propietario de las aves informó a la Guardia Civil de que había dejado las aves abandonadas a su suerte, al encontrarse las mismas enfermas y no tener tiempo material para realizar los cuidados necesarios para su sanación.

La Región de Murcia cuenta con su propia Ley de Colombicultura 3/2011, de 25 de marzo, que regula la práctica deportiva de la colombicultura (palomos deportivos) y colombofilia (palomos mensajeros), teniendo como objetivo reconocer, proteger y fomentar la práctica de estas modalidades deportivas por su tradicional implantación en Murcia.

En la actualidad, hay más de 3.600 aficionados con licencia federativa para la tenencia y vuelo de palomos deportivos, siendo obligación de los aficionados cumplir una serie de normas de carácter sanitarios de las instalaciones, así como los cuidados hacia las aves, además de prestarles todos servicios necesarios en el caso de caer enfermas, y dotarlas de comida y agua suficientes para cubrir sus necesidades.