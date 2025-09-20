La Guardia Civil investiga a un vecino de Águilas por abandono animal

Uno de los équidos tuvo que ser sacrificado por el veterinario para evitarle un sufrimiento innecesario - GUARDIA CIVIL

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Águilas la operación 'Frisón', una investigación iniciada para esclarecer un caso de abandono animal, en la que se ha identificado, localizado e investigado al responsable del cuidado de los animales, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra los animales.

Durante la operación, los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita han constatado el abandono de dos mulos, que se encontraban desatendidos y sin los alimentos y cuidados necesarios.

La Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil inició las actuaciones a finales del mes de agosto cuando, gracias a la colaboración ciudadana, fue alertada de la presencia de un caballo en un solar del término municipal aguileño que, al parecer, estaba tumbado en el suelo agonizando.

Los guardias civiles se trasladaron hasta el lugar y hallaron a dos équidos que carecían de alimento y agua. También comprobaron que las instalaciones donde se ubicaban no cumplían con las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de infraestructura, debido a la acumulación de excrementos generalizados, así como la presencia de elementos que podían provocar heridas a los animales, tales como mallas de alambre, hierros, piedras y elementos metálicos, entre otros.

Los especialistas del SEPRONA localizaron en la parcela a un mulo, que se encontraba de pie y que mostraba una manifiesta delgadez e insuficiente acumulación de grasa corporal. Otro mulo yacía en el suelo con signos evidentes de dolor, por lo que se solicitó la asistencia del veterinario municipal de Águilas para su asistencia inmediata.

Ante el estado de gravedad del mulo que se encontraba tendido y que presentaba heridas, desnutrición severa, deshidratación y palidez de mucosa oral, el veterinario municipal procedió a su sacrificio mediante la eutanasia, con la finalidad de evitarle un padecimiento severo.

El veterinario municipal detalló en el informe remitido a los investigadores que el estado de mantenimiento de los animales era muy deficiente por la omisión del deber de cuidado de los mismos, donde si los animales hubieran recibido atención profesional veterinaria a su debido tiempo se podría haber evitado la muerte de uno de ellos.

Los guardias civiles continuaron con la investigación y, una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificado el propietario de la finca y, a su vez, responsable de los animales, lo han localizado e investigado, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales, por maltrato animal.

Durante las últimas actuaciones, los guardias civiles han comprobado que los animales que se encontraban en las instalaciones carecían de la preceptiva documentación, por lo que el ahora investigado también ha sido denunciado por las infracciones administrativas detectadas.

MALTRATO ANIMAL

El vigente Código Penal recoge en sus artículos 340 bis y 340ter que será castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud.

Con el objetivo principal de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar para los animales domésticos, así como a que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil, inició en julio de 2017, la campaña #YoSiPuedoContarlo.

La Guardia Civil ha detectado un aumento en la concienciación ciudadana, no solo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en nuestros seguidores de Twitter y Facebook, sea la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.

El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el maltrato animal está penado en el vigente Código Penal. Si algún ciudadano o ciudadana conoce algún caso de maltrato o abandono de animal puede denunciarlo en el teléfono 062 en el correo electrónico seprona@guardiacivil.org o en nuestros perfiles de redes sociales.