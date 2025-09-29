La Guardia Civil ofrecerá cursos de autodefensa al personal sanitario de enfermería para prevenir agresiones

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, reunido con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ofrecerá cursos de formación en técnicas de protección y autodefensa a enfermeros y enfermeras de la Región de Murcia para prevenir agresiones y comportamientos violentos por parte de pacientes, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha explicado que se trata de una reivindicación histórica del colectivo sanitario, que se enfrenta a "agresiones y actitudes violentas por parte de algunos pacientes".

"Afortunadamente, se trata de una minoría, pero desde la Delegación del Gobierno de España vamos a dar respuesta a esta situación intolerable", ha subrayado el delegado tras reunirse con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, Amelia Corominas.

Lucas, que ha indicado que este tipo de cursos ya se imparten en otras comunidades y que ahora se implantará en la Región, ha aprovechado para agradecer a todo el personal sanitario su labor y reiterar su "rotunda condena" a cualquier agresión o actitud violenta contra los profesionales de la sanidad.

"Desde la Delegación del Gobierno vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para garantizar la seguridad del personal sanitario. Porque cuidar de quienes nos cuidan es nuestro deber y una obligación moral", ha añadido.

Por su parte, Corominas ha manifestado su satisfacción por la noticia y agradecimiento a la Delegación del Gobierno.

"Hemos venido esta mañana a trasladar nuestra petición y nos hemos encontrado con que el delegado del Gobierno y la Guardia Civil ya tenían preparada una respuesta proponiéndonos una formación intensiva para nuestros profesionales que, sin duda, vamos a aprovechar. Es un día para estar contentos, porque ante nuestra preocupación, hemos encontrado una respuesta contundente, efectiva y muy de agradecer", ha indicado.