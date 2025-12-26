La Guardia Civil trabaja en verificar la supuesta caída de una persona al río Segura a su paso por Murcia

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando el aviso que este jueves 25 de diciembre recibió el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia 1-1-2 en el que alertaba de la caída de una persona al cauce del río Segura a su paso por la pedanía murciana de Santa Cruz.

Según han informado fuentes de la Benemérita a la Europa Press se están trabajando para verificar la información ofrecida por el llamante.

Esta pasada noche 10 efectivos, 2 vehículos y una embarcación de los bomberos de Murcia trabajaron en la búsqueda de esta persona sin resultado.