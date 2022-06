Guardiola: "Al PSOE le molesta que el PP vaya a salir de su Congreso con un liderazgo sólido, fortalecido y unido"

"Vélez es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos y está más centrado en ser el palmero de Pedro Sánchez", ha denunciado

MURCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha destacado que "al Partido Socialista de la Región de Murcia le molesta que el PP vaya a salir de su Congreso con un liderazgo sólido, fortalecido y unido, cuando ellos ni siquiera tienen candidato".

Guardiola ha respondido de esta forma al secretario general del PSRM, José Vélez, quien ha tachado de "pantomima" el proceso de presentación de candidaturas a la Presidencia del PP regional y ha dicho que él ya sabía que se iban a "entender" entre ellos.

En ese sentido, la portavoz 'popular' ha remarcado que "el peor delegado del peor Gobierno se empeña en defender a Pedro Sánchez en lugar de defender los intereses de la Región de Murcia".

Además, la 'popular' ha manifestado que el delegado socialista de la Región "es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos", a lo que ha añadido que "únicamente está centrado en ser el palmero Pedro Sánchez y se escuda en el PSOE, como acostumbra, para tapar sus frustraciones".

"El delegado socialista siempre brilla por su ausencia cuando los ciudadanos de la Región lo necesitan y solo se le ve cuando tiene que insultar y despreciar al Partido Popular", ha denunciado Guardiola.

"El señor Vélez, desde que está al frente de la Delegación del Gobierno, no ha movido ni un dedo por esta Región", y ha añadido que "no ha solucionado ningún problema, nos ha quitado los trenes, no ha hecho nada para evitar la subida de los combustibles ni de la cesta de la compra, y está más ocupado en conspiraciones políticas y en 'dimes y diretes', que realmente en su gestión", ha denunciado.

MAR MENOR

En relación al Mar Menor, Guardiola ha lamentado que "Vélez aplauda la inacción del Gobierno de Sánchez sobre el ecosistema, porque si quisiera actuar en el Mar Menor debería exigir a su Gobierno la puesta en marcha inmediata del bombeo de la rambla del Albujón".

Así, ha pedido a Vélez que su Gobierno "deje sus medidas cosméticas para ejecutar acciones, porque las palabras de los socialistas no engañan a nadie porque son las mismas de hace 4 años", lo que en resumen en "cero actuaciones, cero inversión".

"Si de verdad quieren hacer algo por el Mar Menor más allá de un juego político para intentar desgastar al PP", hoy mismo, tal y como ha remarcado Guardiola, "deberían colaborar con la retirada de biomasa, firmar el protocolo de colaboración con el Gobierno regional, o que se digne a participar en el Foro de Coordinación con las administraciones".

De hecho, "pasan los meses y Vélez es incapaz de salir públicamente y decir una actuación que el Gobierno de España haya ejecutado", ha concluido Guardiola.