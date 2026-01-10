Guardiola: "El PSOE de Lucas quiere que la Región de Murcia se quede con la pedrea de la financiación"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola - PP

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola ha señalado, en respuesta al PSRM, que "el PSOE de Lucas quiere que la Región de Murcia se quede con la pedrea de la financiación autonómica mientras que el Gordo va para los independentistas catalanes".

"No vamos a admitir un modelo de financiación hecho a la medida de los separatistas y que ataca la igualdad entre los españoles", ha subrayado Guardiola.

"Pedro Sánchez pacta con un delincuente condenado por la Justicia un sistema de financiación que concede privilegios a una determinada comunidad autónoma en detrimento de las demás", ha reprochado Guardiola, que al hilo se ha preguntado "¿cómo puede tener el descaro Sánchez de reunirse a solas con un inhabilitado como Junqueras que no es interlocutor legítimo de nada para decidir lo que es de todos los españoles?".

"El señor Lucas, una vez más, aplaude, y pretende que admitamos que el independentismo catalán se lleve casi 5.000 millones de euros y que nos conformemos con las migajas que sobren, pero desde el PP no vamos a tragar por muchos señuelos que nos pongan para distraernos", ha incidido.

Guardiola ha remarcado que "no vamos a aceptar ningún agravio comparativo ni ninguna propuesta que no sirva para compensar la infrafinanciación histórica que venimos sufriendo por la falta de voluntad política del Gobierno de Sánchez".

Y es que, en su opinión, "lo que no se puede consentir es que a puerta cerrada Sánchez y sus socios se repartan el pastel y luego anuncien la imposición de un modelo que únicamente beneficia los intereses de quien se aferra al poder desesperadamente y de los independentistas".

"Los acuerdos sobre financiación autonómica se abordan donde corresponde: la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política fiscal y Financiera", ha apostillado.

Al hilo, Guardiola ha anunciado que "cuando el Partido Popular llegue al Gobierno de España, el presidente Alberto Núñez Feijóo implantará en menos de un año un nuevo sistema de financiación, justo, equitativo y, por supuesto, fruto del consenso".

"Mientras los socialistas de la Región se dedican a lo de siempre, a hacer de palmeros de Sánchez, desde el Gobierno regional y el PP seguiremos defendiendo los intereses de los ciudadanos de la Región y la igualdad y la solidaridad entre los españoles", ha concluido.