Guevara afirma que "no hubo ningún problema" en el campamento de inmigrantes de Cartagena

La delegada apunta que "quien parece que sí está amotinada contra el Gobierno de España" es la alcaldesa, Noelia Arroyo



MURCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha afirmado que el Hospital Naval de Cartagena, en el que se encuentran acogidos entre 600 y 700 inmigrantes, no sufrió este miércoles ninguna situación "preocupante" y que, por tanto, "no hubo ningún problema".

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, Guevara ha explicado que el Ayuntamiento de Cartagena comunicó que la Policía Local tuvo que acudir a estas instalaciones después de que un vecino avisase al Cuerpo por "algo que escuchó".

"Yo he hablado con los responsables que gestionan este centro y no hubo ningún problema", ha aseverado Guevara, que ha explicado que se trató de un asunto "de régimen interior" ante "algo que puede suceder habitualmente".

En este sentido, ha concretado que situaciones de esta índole se producen cuando los educadores deciden que "alguno de los chavales no debe de continuar ahí porque a lo mejor tiene alguna conducta inapropiada en un momento puntual".

Así, los educadores "consideran que es más correcto que abandone el campamento y lo trasladen a otra instalación, a otro albergue, nunca va a la calle", ha querido recalcar Guevara, quien ha indicado que el chico "tenía que abandonar esa noche el campamento y sus compañeros quisieron acompañarlo hasta la salida porque tampoco querían que dejara la instalación".

"Simplemente estaban los educadores y los vigilantes y los trabajadores intentando gestionar esa situación y hablando con ellos con total normalidad", ha precisado.

Además, la delegada del Gobierno en la Región ha insistido en que "ni los educadores ni los que estaban en ese lugar y trabajando en esa situación avisaron a la Policía Local ni a ningún tipo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado".

CRÍTICAS A NOELIA ARROYO

Este miércoles "no hubo ninguna incidencia, pero es que no hubo ninguna incidencia anoche ni ha habido ninguna que resaltar hasta ahora", ha apostillado Guevara, para aseverar que "no hay ningún problema con este con este campamento" ni "ha habido ningún motín".

A este respecto, ha subrayado que "quien sí parece que está amotinada es la alcaldesa", Noelia Arroyo, que "vemos que últimamente estaba eso, amotinada contra el Gobierno de España, porque un día es el AVE, otro es el puerto y todos los días es el campamento de acogida de inmigrantes".