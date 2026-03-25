El guitarrista Pat Metheny, el acordeonista Ludovico Beier o Young Gun Silver Fox, en el Festival de Jazz de San Javier

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el concejal de Cultura y director del Festival Internacional de Jazz de San Javier, David Martínez, junto al cartel realizado por Oscar Mariné - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Óscar Mariné ha realizado el cartel de esta edición SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el concejal de Cultura y director del Festival Internacional de Jazz de San Javier, David Martínez han adelantado este miércoles siete conciertos del esta cita veraniega entre los que figura el guitarrista Pat Metheny (22de julio) que vuelve a Jazz San Javier con su último proyecto Side Eye III +.

También habrá estrenos como el de la saxofonista y vocalista neoyorquina, Camille Thurman( 4 de julio) que actuará acompañada por el percusionista Darrell Green y su cuarteto, según han informado desde el Consistorio.

El acordeonista Ludovico Beier (18 de julio) que aúna swing y tradición "manouche", estará también en esta edición con Montmartre Quartet en un programa de carácter ecléctico que también contará con bandas como Young Gun Silver Fox,( 17 de julio) los británicos abanderados del "Yacht Rock", que fusionan su gusto por el sonido de la Coste Oeste de Estados Unidos con el pop y el soul de los 70, presentando su último disco "Pleasure".

Los también británicos, The Brand New Heavies,( 27 de julio) traerán al parque Almansa el Acid Jazz, un género que fusiona funk y soul con jazz, del que son una de las bandas más destacadas con su primer concierto en Jazz San Javier.

En el adelanto dado a conocer también hay presencia española con el bajista Carles Benavent, (15 de julio) que vendrá acompañado por músicos como Roger Mas, Raynad Colom y Tomasito.

Otro de los músicos españoles que pasará por el Festival en esta edición será el pianista y compositor de Jaén, Chico Pérez,(18 de julio) considerado como el sucesor de Chano Domínguez , que vendrá acompañado por un quinteto y con el cantaor de flamenco, Manuel Lombo.

El resto de programación se dará a conocer a finales del mes de abril cuando también está previsto que se pongan a la venta los abonos y entradas para la 28 edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier.

CARTEL

La imagen del Festival cambia por primera vez en 28 años de un estilo más figurativo centrado en los músicos de jazz, a otra más conceptual. El artífice del cambio ha sido Óscar Mariné "uno de los diseñadores gráficos más influyentes de los últimos 50 años y Premio Nacional de Diseño", ha señalado el director del Festival, David Martínez.

Óscar Mariné, autor de obras icónicas como el cartel de la película de Almodóvar, 'Todo sobre mi madre', o de 'El día de la bestia', de Álex de la Iglesia, entre otros muchos trabajo, ha ideado dos imágenes: un laberinto, y la silueta de un rostro masculino con el trazo característico de Mariné, que complementan la campaña de esta edición.

David Martínez ha destacado "el logo y tipografía potente, clara y rotunda del nuevo diseño, reconocible en su conjunto como obra del genial diseñador, tanto en la silueta del rostro con rasgos afroamericanos que representa el origen del jazz, como en el laberinto al que dota de una potente gama cromática que convierten el festival en una inolvidable fiesta del color".

El alcalde, José Miguel Luengo ha felicitado a la dirección y al equipo que organiza y produce el Festival, de gestión municipal, por la puesta en marcha de otra nueva edición, la número 28, y ha reiterado la apuesta del Ayuntamiento de San Javier por la cultura , y en particular por sus festivales "que son marca San Javier".

Luengo destacó la calidad del avance dado a conocer hoy y emplazó a los aficionados a dentro de un mes cuando se dará a conocer el programa al completo.