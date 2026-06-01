Hacienda devuelve 191,1 millones de euros a más de 300.000 contribuyentes de la Región en dos meses de la Renta

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MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha abonado la devolución de 191,1 millones de euros a un total de 305.809 contribuyentes de la Región de Murcia tras los dos primeros meses de la campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025.

Así, antes del inicio este lunes de la atención presencial en las oficinas, ya se ha pagado el 76,8% de las solicitudes de devolución y el 60,45% de los importes a devolver solicitados, según ha informado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado.

El ritmo de devoluciones ya abonadas, que ha crecido un 5,59% interanual, evoluciona en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, con un total de 398.244 en la Región de Murcia.

El número de declaraciones presentadas, por su parte, asciende a 520.940, un 4,66% más que en la campaña anterior.