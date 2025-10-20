Halloween llega al parque zoológico municipal Terra Natura Murcia con juegos, magia y diversión

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque zoológico municipal Terra Natura Murcia contará con una programación especial dirigida a familias para celebrar la noche de Halloween. En concreto, habrá un evento especial el próximo 31 de octubre y dos fines de semana temáticos los días 25 y 26 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

Así lo han presentado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y la responsable de Marketing y Educación del parque, Carmina Noguera quienes han explicado que el evento del 31 de octubre, con un aforo de 500 personas, incluirá un recorrido libre por el zoo en el que los visitantes disfrutarán a lo largo del paseo de diferentes actividades como juegos, manualidades, ludoteca, magia, cuentacuentos y una pitonisa a la que se podrá visitar para conocer el futuro. Además, habrá un taller de tatuajes y todos los niños de 3 a 12 años recibirán una diadema con luces, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El horario del evento será de 17.30 a 00.00 horas y las entradas ya están disponibles en la web. Los interesados en tomar un tentempié en el parque tienen la opción de comprar pases que incluyen dos opciones: acceso y menú en los chiringuitos Isla o Humedal, así como acceso y menú gourmet en el Restaurante Carnívore.

Por su parte, los fines de semana temáticos acogerán una serie de actividades gratuitas, en horario de 11.00 a 17.00 horas. En concreto, se llevarán a cabo juegos sobre la temática de Halloween, manualidades, bailes y cuentacuentos y los pequeños de 3 a 12 años recibirán una diadema de calabazas.

Carmina Noguera ha resaltado esta programación como "una oportunidad de disfrutar en familia de esta fiesta y conocer a la vez nuestras instalaciones y las diferentes especies que habitan en ellas".

Por su parte, el concejal José Guillén ha destacado que "Terra Natura Murcia es mucho más que un parque zoológico; es un espacio de aprendizaje, respeto y diversión que conecta a los más pequeños con la naturaleza y les enseña a cuidarla desde el contacto la experiencia". Guillén ha subrayado que "con actividades como ésta, seguimos acercando la educación ambiental a las familias, fomentando el ocio saludable y la conservación de la biodiversidad, que es una de las grandes misiones de este parque municipal que, durante estos días, se transformará en un escenario lleno de misterio y fantasía, con decoraciones temáticas, personajes mágicos y sorpresas en cada rincón, para que los visitantes vivan un Halloween único entre animales y naturaleza".