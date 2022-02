Una vecina de Murcia lanza un 'crowdfunding' para que su hijo con TEA tenga un procesador de sonido de conducción ósea

MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Murcia ha lanzado un 'crowdfunding' para que su hijo con trastorno del espectro autista (TEA) pueda disponer de un procesador de sonido de conducción ósea.

La madre del menor, Sanaa Daline Harraq, ha puesto en marcha una campaña en la plataforma 'GoFundMe' con el fin de que su hijo pueda acceder a un procesador de sonido de conducción ósea de alta potencia llamado 'Cochlear Baha'.

Harraq ha explicado que el menor tiene cinco años y nació con "hopoacusia, mocrotía y agenesia cae derecha". El niño, que se llama Amir, necesita un implante 'Coclear Baha' nuevo porque el que tiene, dice su madre, le pita mucho y lo "pone nervioso e irritable", quien ha agregado que el menor "acaba de ser diagnosticado TEA y debido a su condición ya no puede usar ese el dispositivo que venía utilizando". Además, Amir "aún no habla", ha apuntado su progenitora lo que dificulta el tratamiento.

La madre de Amir ha confesado que desde el Servicio Murciano de Salud le han explicado que hasta que no pasen siete años "no le darán otro". Harraq ha precisado que "hay modelos nuevos que no pitan pero cuestan 5.000€. El modelo que tiene Amir es el Baha 4 del 2018".

Finalmente, 'Baha' es un procesador de sonido de conducción ósea de alta potencia que no hace concesiones. Está diseñado para proporcionar un sonido claro, rico y natural.