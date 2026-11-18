Hefame incorpora la inteligencia artificial en la previsión de demanda de la distribución farmacéutica - HEFAME

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa farmacéutica Hefame trabaja en la incorporación de inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia de la distribución, especialmente en la previsión de la demanda y la optimización de la gestión logística, según ha explicado su director de Operaciones, Nacho Satorre.

Satorre ha abordado estas aplicaciones durante el I Encuentro Círculo de Operaciones y Logística de ENAE, donde ha destacado que la cooperativa trabaja con algoritmos avanzados para anticipar las necesidades del mercado, combinando el histórico de ventas con factores externos como las curvas epidemiológicas, la evolución de la gripe en el hemisferio sur y las condiciones meteorológicas, según ha informado Hefame.

Estas variables permiten, según ha explicado, mejorar las previsiones y evitar tanto problemas de disponibilidad como excesos de compras y riesgos de caducidad de los productos.

Entre los principales retos para avanzar en la transformación digital, el directivo ha señalado la coordinación con las administraciones sanitarias, debido a las diferencias entre los modelos de gestión de las 17 comunidades autónomas, y la calidad de los datos internos, cuya fiabilidad condiciona los resultados de la IA.

Durante el encuentro también ha abordado la complejidad de la distribución de medicamentos, que puede incluir hasta cuatro entregas diarias en una misma farmacia y plazos de entre dos y cuatro horas desde la recepción del pedido. A ello se suman las distintas condiciones de conservación de los productos, con temperaturas que pueden oscilar entre los 15 y 25 grados, los 2 y 8 grados o incluso los -75 grados.

Por último, Satorre ha destacado la importancia de adaptar los procesos ante la disponibilidad limitada de determinados medicamentos y aplicar criterios proporcionales en todas las zonas para garantizar un suministro equilibrado.