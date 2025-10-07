Hefame premia los mejores carteles sobre longevidad saludable

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame ha entregado los premios del X Concurso de Carteles organizado con motivo de la XIII Conmemoración de la Semana de los Adultos Mayores en la Región de Murcia, que este año ha tenido como lema 'Longevidad saludable'.

Los galardones han recaído en Álvaro Sánchez, autor del cartel 'Longevidad saludable: dinamismo vital', que ha conseguido el primer premio, y para Patricia Blanco y Lucas Almansa, creadores de la obra 'Madurez utópica', quienes ha obtenido el accésit, según informaron fuentes de la cooperativa en una nota de prensa.

Con estas distinciones Hefame destaca que ambos artistas "han sabido reflejar con creatividad y sensibilidad el mensaje de bienestar y envejecimiento activo que promueve en esta ocasión la iniciativa".

Durante el acto de entrega, celebrado en el edificio Moneo , en Murcia, la responsable de Fundación Hefame, Enriqueta Fernández, ha felicitado a los ganadores y ha destacado "la importancia de seguir impulsando actividades que fomenten una vida plena y sana en las personas mayores, en línea con el compromiso social de la cooperativa".