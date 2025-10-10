Hefame, premiada por Cruz Roja por su compromiso con la inserción laboral

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Región de Murcia ha otorgado a Hefame el premio 'Alianzas por la contratación' en reconocimiento a su labor en favor de la empleabilidad y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, a través de su programa Escuela Logística (ELO), una iniciativa desarrollada en colaboración con Cruz Roja para formar a desempleados en el ámbito de la logística.

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, fue el encargado de recoger el galardón durante los VIII y IX Premios por la Inclusión de Cruz Roja, donde subrayó que "el premio simboliza mucho más que una distinción; representa el fruto de una alianza sólida, nacida en 2018, que ha permitido transformar la vida de muchas personas".

Ayuso destacó que "a través de programas como la Escuela Logística de Hefame se ofrece formación a personas desempleadas y se les ayuda a mejorar sus oportunidades reales de empleo, una acción que responde al compromiso social de la cooperativa".

Durante su intervención, el presidente puso de relieve el valor de Cruz Roja como socio estratégico en el desarrollo de proyectos sociales, y manifestó que "colaborar con estas organizaciones es una oportunidad para las empresas que desean generar un impacto positivo en la sociedad".

"Juntos, recordó, hemos creado un entorno formativo real, donde nuestros profesionales acompañan a personas en situación de vulnerabilidad en su proceso de aprendizaje y empleabilidad".

El presidente de Hefame animó a otras empresas a seguir este ejemplo de colaboración público-privada porque "colaborar con entidades como Cruz Roja es apostar por una sociedad más humana e inclusiva", y concluyó su intervención asegurando que "recibir este premio confirma que nuestra acción tiene un impacto directo en la vida de muchas personas y que con el compromiso conjunto se puede construir una sociedad más inclusiva".

ELO es un programa educativo innovador que combina formación teórica y práctica bajo el modelo de 'learning by doing', mediante el cual los alumnos se preparan en entornos logísticos robotizados y altamente automatizados, adquiriendo una capacitación real y actualizada que les permite mejorar su acceso al mercado laboral.

La Escuela Logística de Hefame, que se inició en 2016 y que desde 2018 se desarrolla de la mano de Cruz Roja, ha permitido que cerca de 600 personas desempleadas descubran el sector logístico y adquieran las competencias necesarias para trabajar en los centros altamente robotizados de la cooperativa.

Más de un 70 por ciento de los alumnos se incorpora a la plantilla de la cooperativa y otros muchos adquieren capacidades para acceder al mercado laboral, lo que refleja el impacto tangible y positivo del proyecto formativo en la comunidad.

Hefame es una cooperativa de distribución farmacéutica fundada en Murcia en 1950. Tercera empresa de su sector en el país por cuota de mercado, en 2024 alcanzó los 1.794 millones de euros de facturación. Dispone de más de 84.000 metros cuadrados de las mejores y más eficientes plataformas logísticas y almacenes reguladores.

Cuenta con 1.270 empleados y da servicio a 6.200 farmacias, con 68.000 pedidos, gracias a su gran infraestructura, con almacenes de distribución y oficinas en todo el arco Mediterráneo, Albacete, Madrid, La Rioja, Cuenca y Melilla. Dispone de un segundo centro logístico en Riba-roja del Turia (Valencia), su segundo centro regulador en España, después de Santomera (Murcia).