Hefame presenta su cooperativa, evolución y retos a la nueva junta nacional de FEFE

SANTOMERA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso, recibió en la sede central de la cooperativa en Santomera a la presidenta de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Ana Oliver y a los principales miembros de su junta directiva, en un encuentro institucional en el que Ayuso presentó los datos de la situación actual de la cooperativa, su evolución y los retos a los que se enfrenta y en el que se abordaron los principales desafíos del sector farmacéutico.

El encuentro se enmarca en el plan de la cooperativa de establecer y reforzar relaciones con las principales organizaciones del ámbito farmacéutico, así como de poner en común líneas de trabajo que contribuyan al desarrollo del sector, según han informado fuentes de la cooperativa.

Dentro de esta hoja de ruta institucional, a principios de mes el presidente recibió a miembros de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), FEFE, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.