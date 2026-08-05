Hefame refuerza la protección digital de las farmacias con una guía práctica para prevenir ciberataques

Dacálogo ciberseguridad e Hefame - HEFAME

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hefame ha elaborado, con el objetivo de ayudar a las oficinas de farmacia a reforzar su protección frente a los ciberataques y mantener asegurada la información que gestionan diariamente, una guía práctica, con diez recomendaciones esenciales y fáciles de aplicar, que contribuye al uso seguro de las herramientas digitales y a crear una cultura de ciberseguridad en el entorno de la farmacia.

La preocupación por este tipo de amenazas es creciente. La propia Comisión Europea presentó en 2025 un plan específico para reforzar la ciberseguridad del sector sanitario, tras constatar que en 2023 se registraron más de 300 incidentes graves que afectaron a hospitales y otros proveedores de asistencia sanitaria en Europa.

En este contexto, Hefame pone a disposición de las farmacias un decálogo de buenas prácticas que reúne las medidas clave para reducir la exposición a este tipo de riesgos y mejorar la capacidad de prevención.

El documento parte de la premisa clara de que la mejor estrategia consiste en anticiparse y minimizar las posibilidades de éxito de los ciberdelincuentes mediante hábitos seguros en el uso de la tecnología.

La guía recomienda utilizar contraseñas fuertes (combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos) y diferentes para cada servicio, activar la autenticación multifactor, desconfiar de correos electrónicos y mensajes sospechosos, comprobar siempre el remitente y las direcciones web antes de facilitar información, evitar el uso de redes WiFi públicas, instalar soluciones antivirus y cortafuegos, mantener los equipos permanentemente actualizados, realizar copias de seguridad periódicas y apostar por la formación continua en materia de ciberseguridad.

Con esta iniciativa, Hefame amplía los recursos que pone a disposición de sus farmacias para acompañarlas también en el ámbito de la seguridad digital, contribuyendo a proteger tanto la continuidad de su actividad como la confidencialidad de la información sanitaria de los pacientes.