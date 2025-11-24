Hefame reivindica su modelo cooperativo como referente ASG desde hace 75 años

La directora de Recursos Humanos de Hefame, Pilar Balcells, ha participado en la Mesa Redonda de Experiencias celebrada en el marco de la II Jornada DIRSE Región de Murcia, organizada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) - HEFAME

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Recursos Humanos de Hefame, Pilar Balcells, ha participado en la Mesa Redonda de Experiencias celebrada en el marco de la II Jornada DIRSE Región de Murcia, organizada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), donde ha defendido que los criterios ASG, la CSRD y las nuevas exigencias normativas, y ha subrayado que la sostenibilidad "forma parte del ADN de Hefame desde su origen".

Balcells ha explicado que, siendo una cooperativa que "transporta salud", esta vocación "impregna también la forma de relacionarse con las personas y con la sociedad, convirtiéndose en un elemento cultural profundamente integrado", según informaron fuentes de la empresa en un comunicado.

Ha recordado que Hefame cuenta con un consejo rector formado por farmacéuticos que "ya aplican la sostenibilidad en su día a día, en la atención al paciente y al ciudadano", lo que "refuerza un modelo en el que no es posible crecer de forma responsable sin cuidar a las personas, a la sociedad, al medio ambiente y sin garantizar transparencia y coherencia".

En este sentido, ha subrayado que en Hefame el consejo rector y la dirección general "mantienen una total alineación en materia de sostenibilidad, y que de esta visión compartida emanan todas las políticas que posteriormente se implementan en la compañía, consolidando un modelo sólido y coherente".

Además, ha destacado que la empresa "representa la evolución de un modelo sostenible económicamente, precisamente porque es social y ambientalmente responsable".

La directora ha destacado que este enfoque se incorpora a los ejes estratégicos de la compañía y se traslada a toda la organización. "La sostenibilidad debe ser transversal; no es cosa de un departamento. Cada área y cada persona es parte activa", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que Hefame integra objetivos vinculados a la sostenibilidad en sus políticas retributivas y que, además, involucra a delegados sindicales y comités en las políticas de igualdad, diversidad y empleo, "porque deben ser agentes dinámicos de esta implantación".

Balcells ha subrayado que la sostenibilidad es, ante todo, "una cuestión cultural" y ha destacado que la misión, visión y valores de la cooperativa "ya recogen el compromiso con las personas, el medio ambiente y el buen gobierno, y que la entidad cuenta con un código ético que guía la gobernanza y la buena praxis".

Al hilo, ha añadido que la cooperativa ha desarrollado una política de uso adecuado de la inteligencia artificial, destacando que la transparencia "será un eje fundamental del buen gobierno en los próximos años".

En este marco, ha advertido de que "vienen momentos convulsos" y que las empresas deben reforzar su compromiso con la ética y los valores.

"Vivimos una falta de valores importante, y mantenerlos será clave para seguir avanzando en los principios de la sostenibilidad", ha señalado Balcells, quien ha explicado que la incertidumbre ligada al empleo y el impacto de la inteligencia artificial exige a los departamentos de Recursos Humanos "un papel muy relevante para preservar el eje de las personas".

A esto, ha añadido que la coherencia será esencial: "Debemos alinear lo que decimos que hacemos con lo que realmente hacemos, desde nuestros valores hasta nuestras decisiones de compra, garantizando que somos éticos, sostenibles, que cuidamos a las personas y al medio ambiente y que ejercemos una gobernanza transparente. Ese es el gran reto de futuro".

Respecto a las pequeñas empresas que quieren iniciar políticas de sostenibilidad, ha animado a hacerlo. "La sostenibilidad no depende del tamaño. Se puede aplicar en diferente medida, pero siempre con sentido común: cuidar a tus personas, cuidar el medio ambiente, actuar con transparencia", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que Hefame acompaña a sus proveedores en este camino, ayudándoles a desarrollar sus propias políticas, y defendió que este enfoque "no es un obstáculo, sino un camino directo hacia el éxito".

La directora ha insistido en que la convicción debe nacer de los equipos directivos: "En las empresas pequeñas debe partir del propietario o del comité de dirección. Son los primeros que tienen que creer".

Y ha concluido resaltando la importancia de la formación continua en sostenibilidad: "Yo sigo formándome y todos debemos hacerlo. La normativa evoluciona, la economía depende cada vez más de la sostenibilidad y no podemos entender una empresa que no trabajen en un entorno ético y sostenible".