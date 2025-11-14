Hefame relanza la campaña para detectar la diabetes en las farmacias y sensibilizar sobre el diagnóstico precoz - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hefame ha relanzado su campaña para la detección de la diabetes y el riesgo de desarrollarla en el plazo de diez años en las farmacias F+, que están completamente digitalizadas y han implementado todas las herramientas del proyecto F+, según informaron fuentes de la cooperativa en un comunicado.

La acción, enmarcada en el Día Mundial de la Diabetes, se está desarrollando bajo el lema 'Estás a 8 preguntas de prevenir la diabetes' y, al igual que en la anterior edición, tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y la adopción de hábitos de vida saludables.

La evaluación de los pacientes se lleva a cabo mediante un programa digital que incluye el Test de Findrisc, un cuestionario validado por la comunidad científica, que permite conocer la probabilidad de desarrollar la enfermedad a corto o medio plazo, y que puede realizarse en la propia farmacia, donde el farmacéutico ofrece orientación y apoyo personalizado, o de manera autónoma, a través de la app F+, desde la que los usuarios pueden acceder a sus resultados y recomendaciones.

El relanzamiento de la campaña responde a una demanda de las farmacias ante el éxito de la anterior edición, en la que se realizaron más de 2.000 pruebas a pacientes mayores de 40 años, de los que más del 15 por ciento presentó un riesgo alto de desarrollar la enfermedad y un 73,95 por ciento (1.686 pacientes) reveló un riesgo leve o moderado de desarrollar diabetes.

Gracias a esta acción, 39 pacientes fueron derivados a su médico para una valoración más profunda o recibieron asesoramiento para modificar sus hábitos de vida.

En los 330 casos en los que los pacientes presentaron una alta probabilidad de padecer diabetes, el farmacéutico elaboró un informe de resultados para que su médico pudiera valorarlo, reforzando así la coordinación entre farmacia y atención primaria.

El relanzamiento de la campaña "reafirma el compromiso de Hefame y de las farmacias F+ con la prevención y la detección temprana de esta enfermedad crónica, al tiempo que pone de manifiesto el papel clave del farmacéutico en el acompañamiento del paciente y en la promoción de la salud".

Esta iniciativa forma parte del proyecto F+, una apuesta de Hefame por la digitalización de la farmacia comunitaria que permite ofrecer servicios asistenciales a los pacientes, mejorar la atención personalizada y reforzar la colaboración con el sistema público de salud.