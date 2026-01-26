Los hematólogos de La Arrixaca atendieron a más de 10.000 pacientes y realizaron 375.000 análisis en 2025

Presentación de la semana conmemorativa organizada por el Servicio de Hematología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Hematología realizó en 2025 unos 375.000 hemogramas, más de 1.000 estudios de médula ósea y más de 15.000 concentrados de hematíes transfundidos, y atendió a más de 10.000 pacientes en sus consultas externas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Estos datos se han dado a conocer con motivo de la semana conmemorativa organizada por el Servicio de Hematología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, que ha sido inaugurada este lunes por la directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala.

Según Ayala, "celebrar una semana como esta no es solo una oportunidad para compartir saber entre profesionales, sino también para abrir el hospital a la sociedad, para informar, sensibilizar y dar a conocer las enfermedades hematológicas, así como los retos presentes y futuros de la especialidad".

El programa de actos incluye conferencias y mesas redondas en las que se abordarán los últimos avances terapéuticos y nuevas tecnologías diagnósticas, junto a las líneas de desarrollo de la especialidad.

Además, se realizarán actividades abiertas a la ciudadanía, como un punto de donación de sangre y médula ósea junto con el Centro Regional de Hemodonación, y la presentación de la recién creada Sociedad Murciana de Hematología y Hemoterapia.

El Servicio de Hematología del hospital Virgen de la Arrixaca desarrolla una alta actividad en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de la sangre, y ha experimentado en los últimos años un importante desarrollo terapéutico y tecnológico. Este avance ha permitido aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente en patologías oncohematológicas.

TERAPIAS CELULARES

El centro hospitalario cuenta con un programa consolidado de trasplante de progenitores hematopoyéticos y terapias celulares (CAR-T), con cerca de 100 procedimientos anuales.

Además, dispone de un laboratorio especializado en trastornos de la coagulación y anemias congénitas y, desde hace un año, alberga la Unidad Regional de Hemofilia y otras coagulopatías congénitas.

Asimismo, da soporte transversal al resto del hospital a través del Banco de Sangre, imprescindible para mantener la actividad quirúrgica y los trasplantes de órganos sólidos.

Con esta conmemoración, los profesionales de Hematología de la Arrixaca quieren acercar a pacientes y ciudadanía información fiable y actualizada sobre las enfermedades de la sangre, dar espacio a su voz, y aunar los avances científicos y organizativos para una mejor atención y más cercana.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de BeOne Medicines, se enmarca en el programa Innovative Solutions for Healthcare (ISH), que promueve proyectos conjuntos con hospitales para cubrir necesidades clínicas no resueltas y favorecer una atención más ajustada a las características de cada paciente.

La experiencia se ha realizado ya en otros cuatro hospitales españoles y quiere constituirse como un espacio único anual para la colaboración entre los diversos actores implicados en el tratamiento de las enfermedades hematológicas.