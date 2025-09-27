Hereu destaca el prestigio de Carthagineses y Romanos y su atractivo fundamental para la promoción de Cartagena

Manolo Torres aprovechó la visita de Jordi Hereu para explicarle los problemas de estacionalidad de La Manga y la deslocalización de Sabic - PSOE CARTAGENA

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó durante su visita al municipio de Cartagena, "el prestigio" de las Fiestas de Carthagineses y Romanos y su valor fundamental para la promoción turística de Cartagena y de la Región de Murcia.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Cartagena, Manolo Torres, aprovechó la visita de Hereu para explicarle los problemas del municipio a nivel turístico e industrial, destacando las dificultades con la estacionalización del turismo de La Manga o la deslocalización que está llevando a cabo Sabic.

"El ministro quedó gratamente sorprendido por las fiestas de Carthagineses y Romanos, aunque las conocía de oídas por el prestigio que tienen dentro de las fiestas históricas españolas. Su visita pone de manifiesto, una vez más, la apuesta del Gobierno de España por Cartagena", señala Torres.

De hecho, añade, "vamos a seguir trabajando porque se interesó mucho por los problemas del municipio, tanto turísticos como industriales. En especial por el Mar Menor y la desestacionalización del turismo en La Manga y por cómo puede influir en Cartagena la deslocalización de las plantas de Sabic".

El portavoz socialista ha recordado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, también asistirá esta noche al desfile general. "Para el PSOE, Cartagena cuenta y mucho. Y lo demuestran con hechos, con inversiones millonarias y con las visitas de ministros y responsables políticos que quieren que Cartagena crezca y se desarrolle", concluyó Torres.