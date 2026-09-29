Herida grave una mujer de 40 años tras sufrir una descarga eléctrica en una empresa de Puerto Lumbreras

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 40 años ha resultado gravemente herida este martes tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de limpieza en las instalaciones de una empresa hortofrutícola de Puerto Lumbreras, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

El '1-1-2' ha recibido el aviso a las 12.29 horas, cuando un compañero ha alertado de que la trabajadora había sufrido una descarga eléctrica y presentaba quemaduras y heridas.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, así como ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Tras ser estabilizada, la mujer fue trasladada en una Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061 al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde ha ingresado con heridas muy graves.

El accidente laboral ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.