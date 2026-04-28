Herida una mujer de 27 años al inhalar humo en el incendio de una vivienda en Vistalegre (Murcia)

Mapa del barrio de Vistalegre, donde se ha producido el incendio en la calle Ministro Diego Clemencín - EUROPA PRESS

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años ha resultado herida al inhalar humo en el incendio declarado en una vivienda de la calle Ministro Diego Clemencín de Murcia, próxima al hospital Morales Meseguer, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El incendio se ha originado en la tarde de este martes en la cocina del tercer piso de un edificio de cuatro plantas del barrio de Vistalegre.

Hasta el lugar se han desplazado 13 efectivos del Bomberos Murcia en tres vehículos, según han indicado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

A su llegada, el fuego estaba apagado aunque había mucho humo tanto en la vivienda como en la escalera, de manera que los bomberos han procedido a ventilar el espacio.

La mujer afectada ha sido trasladada al hospital Morales Meseguer.