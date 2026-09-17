Herida una mujer al caer su coche por un terraplén en la RM-C15, en Lorca (Murcia)

Bomberos trasladan a la herida hasta una camilla - CEIS RM

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 62 años ha resultado herida este jueves tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía y despeñarse por un terraplén de gran desnivel en la carretera RM-C15, dentro del término municipal de Lorca, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

El accidente ha tenido lugar a las 14.54 horas entre los kilómetros 5 y 6 de la citada vía, en sentido hacia el Pantano de Puentes y a la altura del paraje Huerto del Nulo. La propia víctima ha llamado a los servicios de emergencias para solicitar ayuda tras lograr salir del habitáculo por sus propios medios.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una ambulancia asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Ante la imposibilidad de realizar el rescate en solitario debido a la pronunciada pendiente del terreno, los sanitarios han solicitado el apoyo de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Los efectivos del CEIS han descendido hasta la posición del vehículo para facilitar la primera atención médica sobre el terreno y han coordinado el posterior porteo de la herida en camilla hasta la calzada.

Una vez inmovilizada y estabilizada por el personal del 061, la mujer ha sido trasladada al Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro vial.