Heridas leves seis personas en una colisión múltiple en la A-30 en dirección Cartagena

Mapa del lugar donde se ha producido el accidente - DGT

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, aparentemente leves, en una colisión múltiple en la autovía A-30 en dirección Cartagena, en la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

Sobre las 8.30 horas, el '1-1-2' ha recibido media docena de llamadas alertando del siniestro vial, que ha tenido lugar en el kilómetro 164 de la citada vía, y en el que se han visto implicados al menos cuatro vehículos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y dos ambulancias del 061 no asistenciales que han trasladado a los heridos al hospital Virgen de la Arrixaca.