Herido grave un motorista en un accidente de tráfico en la A-7, a la altura de Cabezo de Torres (Murcia)

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado este viernes herido grave en un accidente de tráfico entre un turismo y una moto en la A-7, a su paso por la pedanía murciana de Cabezo de Torres, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El suceso ha ocurrido sobre las 15.13 horas, cuando varias llamadas alertaban al teléfono único de emergencias '1-1-2' Región de Murcia de un accidente de tráfico ocurrido en A-7, a la altura de los centros comerciales, Cabezo de Torres sentido Murcia, en el término municipal de Murcia.

Según los llamantes, en el accidente se han visto implicados una moto y un turismo, quedando el conductor de la moto herido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado Guardia Civil, una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061' y mantenimiento de carreteras.

Una vez atendido el motorista herido, un hombre de 41 años de edad, el facultativo del '06'1 ha informado de su traslado al Hospital Virgen de la Arrixaca, con fractura abierta y traumatismo en cabeza.