Herido un hombre de 64 años en una colisión entre dos vehículos en Molina de Segura (Murcia)

Uno de los vehículos siniestrados - 1-1-2 REGIÓN DE MURCIA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 64 años resultó herido este domingo en una colisión entre dos vehículos en Molina de Segura (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

A las 17.11 horas, el '1-1-2' recibió varias llamadas alertando de un accidente entre dos vehículos en la carretera del Llano de Molina en el que había personas atrapadas y heridas.

Al lugar se desplazaron Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencia Sanitarias 061.

Tras el rescate realizado por los bomberos, los sanitarios estabilizaron al varón policontusionado, quien fue trasladado al hospital Morales Meseguer de Murcia.